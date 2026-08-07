Ironman Αγάπης: Μια διαδρομή σε σχήμα καρδιάς για τη συμπερίληψη

Δύο αθλητές άνοιξαν και έκλεισαν τη φετινή αγωνιστική τους σεζόν με έναν ξεχωριστό τρόπο: τρέχοντας στο κέντρο της Αθήνας μια διαδρομή σε σχήμα καρδιάς.

Ένα συμβολικό μήνυμα αγάπης, αποδοχής και συμπερίληψης προς τον Σύλλογο ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ και, γενικότερα, προς όλους τους ανθρώπους με αναπηρία.

Ο Θεοδόσης Μητσιόπουλος και ο Λουκάς Ζημιανίτης είναι δύο φίλοι που τη φετινή χρονιά έθεσαν ως μεγάλο αθλητικό στόχο την ολοκλήρωση ενός αγώνα υπεραπόστασης τριάθλου Full Distance IRONMAN. Παράλληλα με την προετοιμασία τους, αποφάσισαν να δώσουν στην προσπάθειά τους και μια κοινωνική διάσταση, στηρίζοντας μέσω πλατφόρμας Crowdfunding τον Σύλλογο ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ.

Για τον σκοπό αυτό δημιούργησαν μια πρωτότυπη δράση κατά τη διάρκεια των προπονήσεών τους στο τρέξιμο. Σχεδίαζαν διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας που, μέσω GPS, σχημάτιζαν διάφορα σχέδια πάνω στον χάρτη της πόλης: μια καρδιά, έναν τεράστιο δρομέα, μια μουσική νότα και πολλά ακόμη. Η πρωτοβουλία αυτή έφερε την ονομασία «Run the City – Draw the Change».

Η δράση δεν αποτελούσε απλώς ένα δημιουργικό παιχνίδι που έκανε πιο ενδιαφέρουσες τις πολύωρες προπονήσεις των δύο αθλητών. Στόχος της ήταν να αναδείξει τις δυσκολίες μετακίνησης που αντιμετωπίζουμε όλοι μέσα σε μια πόλη που παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη προσβάσιμη. Δυσκολίες που γίνονται ακόμη μεγαλύτερες όταν τις βιώνουν καθημερινά άνθρωποι με αναπηρίες.

Στις 28 Ιουνίου 2026, στον αγώνα Full Distance IRONMAN Frankfurt, ο Θεοδόσης Μητσιόπουλος και ο Λουκάς Ζημιανίτης κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον στόχο τους, τερματίζοντας έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες αντοχής στον κόσμο. Πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθειά τους ήταν η εταιρεία Brooks, με την υποστήριξη του υπεύθυνου της εταιρείας, Ηλία Χατζόπουλου.

Για να γιορτάσει την επιτυχία των δύο αθλητών, η Brooks διοργάνωσε στις 7 Ιουλίου μια ανοιχτή συνάντηση δρομέων και φίλων του αθλητισμού στο κέντρο της Αθήνας. Η εκδήλωση αποτέλεσε την τελευταία συμβολική διαδρομή της δράσης «Run the City – Draw the Change», τιμώντας τόσο το αθλητικό επίτευγμα των δύο φίλων όσο και την ευαισθητοποίησή τους γύρω από τα ζητήματα των ανθρώπων με αναπηρίες.

Στη δράση συμμετείχαν και αθλητές του Συλλόγου ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ: ο Αντώνης Παππάς και ο Ρεντόν Ρούτσι, οι οποίοι έχουν κινητική αναπηρία, καθώς και ο Γιώργος Μπέλλος, αθλητής με ολική απώλεια όρασης.

Η διαδρομή σε σχήμα καρδιάς ξεκίνησε από τον Κεραμεικό, έφτασε μέχρι τους πρόποδες του Λυκαβηττού και ολοκληρώθηκε ξανά στον Κεραμεικό. Μια απαιτητική διαδρομή περίπου 8 χιλιομέτρων, που διέσχιζε κεντρικούς δρόμους και στενά σοκάκια της πόλης, υπενθυμίζοντας τις καθημερινές προκλήσεις μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον.

Σε αρκετά σημεία οι συμμετέχοντες χρειάστηκε να ανεβοκατέβουν σκάλες, να αλλάξουν απότομα κατεύθυνση μέσα σε στενά περάσματα και να κινηθούν πάνω και κάτω από πεζοδρόμια. Οι δύο αθλητές με κινητικές αναπηρίες δεν ήταν εφικτό να συμμετέχουν στη δράση με τους υπόλοιπους 60 δρομέων.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μπέλλος ξεχώρισε με την παρουσία και την προσπάθειά του. Συνοδευόμενος από τον οδηγό-δρομέα (guide runner) Γιώργο Γκούντα, ξεκίνησε μαζί με τους υπόλοιπους αθλητές και κατάφερε να ολοκληρώσει ολόκληρη τη διαδρομή. Παρά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της, επέδειξε αξιοθαύμαστο θάρρος, επιμονή και αποφασιστικότητα, πετυχαίνοντας κάτι που, με βάση τις συνθήκες και την πλήρη απώλεια όρασής του, έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, ήταν ότι στο τέλος της διαδρομής φαινόταν να απολαμβάνει πραγματικά την εμπειρία.

Τέτοιες στιγμές μάς υπενθυμίζουν πόση δύναμη κρύβει ο άνθρωπος μέσα του, αλλά και πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός ως μέσω υπέρβασης των προσωπικών μας ορίων. Ο αθλητισμός μπορεί να μας διδάξει επιμονή, να μας βοηθήσει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να μας δίνει τα εφόδια για να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται στη ζωή μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Μπέλλος είναι αθλητής του τριάθλου και έχει ήδη καταφέρει να ολοκληρώσει αγώνα IRONMAN 70.3. Παράλληλα, το 2025 αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας στην ποδηλασία δρόμου στην ειδική κατηγορία tandem, χρησιμοποιώντας το ειδικό διπλό ποδήλατο που επιτρέπει τη συμμετοχή αθλητών με οπτική αναπηρία με πιλότο (guide) τον Γιώργο Γκούντα.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να γιορτάσουν την ημέρα με πίτσα και μπύρα στο Armando Bar, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια πρωτοβουλία που συνέδεσε τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά και τη συμπερίληψη.