Ξύπνα Έλληνα: 1 στα 4 βενζινάδικα σε κλέβει και το ΕΜΠ έχει τις αποδείξεις

Μυστική έρευνα του ΕΜΠ «καίει» 1 στα 4 βενζινάδικα που μας κλέβουν στην αντλία. Η απάτη που κοστίζει στους Έλληνες 400 εκατ. ευρώ.

Πας στο βενζινάδικο, λες «βάλε 50 ευρώ», κοιτάς το κοντέρ να γράφει, πληρώνεις και φεύγεις. Πόση βενζίνη μπήκε όμως πραγματικά στο ρεζερβουάρ σου; Σύμφωνα με νέα, αποκαλυπτική έρευνα, οι πιθανότητες να πλήρωσες «αέρα» είναι ανατριχιαστικά πολλές.

Για την ακρίβεια, ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Ελλάδα μας «κλέβει» κανονικότατα στην αντλία, μια σταθερή ταρίφα παραβατικότητας που κοστίζει σε όλους τους Έλληνες το αστρονομικό ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

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