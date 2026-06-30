10 χόμπι των 90’s που προστάτευαν πραγματικά την ψυχική υγεία μας: Και τα θέλουμε πίσω
Σταμάτα μια στιγμή. Πάρε μια ανάσα. Κλείσε τα μάτια και μεταφέρσου 30 - 35 χρόνια πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πόσο διαφορετική έμοιαζε η ζωή τότε; Τα κινητά απουσίαζαν εντελώς από την καθημερινότητά μας, το ίντερνετ δεν υπήρχε καν σαν ιδέα και η επικοινωνία των ανθρώπων ήταν πιο ουσιαστική σε σύγκριση με σήμερα.
Οι millennials μπορεί να αμειβόμαστε με λιγότερα χρήματα από τους Gen Z, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, ωστόσο έχουμε κερδίσει κάτι, που η σημερινή γενιά μπορεί μόνο να το φανταστεί: ζήσαμε χωρίς τεχνολογία, χωρίς smartphones και smartwatches - προλάβαμε τη ζωή στην πιο «αθώα» φάση της. Και αυτές οι αναμνήσεις ούτε που φανταζόμασταν ποτέ πόσο πολύτιμες μπορεί να γίνουν.
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