Ξεβράστηκαν δεκάδες νεκροί καρχαρίες σε ακτή του Νιού Τζέρσεϊ - Και κανείς δεν ξέρει γιατί

Σχεδόν 30 μικροί καρχαρίες σκυλόψαρα βρέθηκαν νεκροί κατά μήκος παραλίας στο Νιου Τζέρσεϊ, με τους ειδικούς να κάνουν έρευνα για να βρουν την αιτία.

Ένα μυστήριο ξετυλίγεται σε παραλία του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ, αφού σχεδόν 30 μικροί καρχαρίες σκυλόψαρα βρέθηκαν νεκροί κατά μήκος της.

Η Michelle Greenling είχε βγει βόλτα το πρωί της Τετάρτης (12/08), όταν εντόπισε τους νεκρούς καρχαρίες, διάσπαρτους στην παραλία.

Ο Stephen Nagiewicz, θαλάσσιος επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Stockton, σημείωσε ότι οι καρχαρίες κολυμπούν σε κοπάδια εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων και είναι αρκετά συνηθισμένοι στα νερά του Νιου Τζέρσεϊ.

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