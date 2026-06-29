Ο 15χρονος που έγινε «Terminator» του λαγοκέφαλου: Ψάρεψε 158 σε ένα 10ήμερο

Ένας 15χρονος ψαράς την είδε «Terminator» του λαγοκέφαλου, «καθαρίζοντας» τις θάλασσες από 158 από τα βλαπτικά ψάρια.

Με την κυβέρνηση να επιχειρεί να περιορίσει τους πληθυσμούς του λαγοκέφαλου πριν γίνουν επικίνδυνοι για τη θαλάσσια πανίδα, έχει ξεκινήσει μία άνευ προηγουμένου καμπάνια επιδότησης της ψαριάς του.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν οργανωθεί δράσεις και για τους νεότερους, προκειμένου να προωθηθεί η αλίευση του χωροκατακτητικού είδους ως οικολογική πρακτική.

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