Οι ερευνητές ταυτοποίησαν αρχαίο θηρευτή μήκους 19 μέτρων μόνο από το απολιθωμένο σαγόνι του

Στην προκειμένη περίπτωση, τα στοιχεία προέρχονται από απολιθώματα που βρέθηκαν στην Ιαπωνία και τον Καναδά και χρονολογούνται δεκάδες εκατομμύρια χρόνια πριν

Ένα νέο σύνολο απολιθωμάτων που αναλύθηκε πρόσφατα υποδηλώνει ότι ένα αρχαίο πλάσμα, συγγενικό με τα χταπόδια, ίσως έφτανε σε μήκος τα 19 μέτρα, γεγονός που το κατατάσσει ανάμεσα στους μεγαλύτερους θαλάσσιους θηρευτές των θαλασσών της Κρητιδικής περιόδου. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, βασίζεται κυρίως σε απολιθωμένα σαγόνια που αποδίδονται στο είδος Nanaimoteuthis haggarti.

Για πολλά χρόνια οι επιστήμονες γνώριζαν ότι οι ωκεανοί της Κρητιδικής περιόδου φιλοξενούσαν τεράστιους θηρευτές, από μοσασαύρους μέχρι γιγάντιους καρχαρίες. Ωστόσο, η ύπαρξη κεφαλόποδων τέτοιου μεγέθους ήταν δύσκολο να επιβεβαιωθεί, καθώς το μαλακό σώμα τους σπάνια απολιθώνεται. Έτσι, οι ερευνητές αναγκάζονται να ανασυνθέτουν ολόκληρα ζώα βασιζόμενοι σε ελάχιστα απομεινάρια που έχουν διασωθεί μέσα στον χρόνο.

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