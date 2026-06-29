Ο «Μεξικανός Μπάτμαν»: Δένει σε κολώνες κλέφτες μηχανών και γράφει μηνύματα στα πρόσωπά τους

Ένας άγνωστος ντόπιος έχει αναλάβει ακραία δράση απέναντι στην τεράστια αύξηση των κλοπών μοτοσικλετών στο Λάγος δε Μορένο

Ένας μυστηριώδης αυτοαποκαλούμενος τιμωρός έχει χαρακτηριστεί «Μεξικανός Μπάτμαν», καθώς καταδιώκει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών και τους δένει με μονωτική ταινία σε κολώνες φωτισμού.

Τουλάχιστον πέντε άνδρες έχουν βρεθεί δεμένοι σε στύλους στον δρόμο, με το στόμα τους καλυμμένο με ταινία και τη λέξη «κλέφτης» γραμμένη στα πρόσωπά τους τα τελευταία δύο εβδομάδες.

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