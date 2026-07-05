Τιτάνια μάχη με τις φλόγες στην Οινόη: «Η φωτιά καίει σε καμμένες εκτάσεις» - «Έτοιμοι για εκκένωση»

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Οινόη.

Αντιμέτωπες με ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε στην Οινόη, για την οποία έχει ενεργοποιηθεί το 112, καλώντας τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστική, οι δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και πλέον επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 39 οχήματα, ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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