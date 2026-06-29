Κέιτ Μίντλετον: Ανέβηκε σε τρεις κορυφές του Ηνωμένου Βασιλείου σε 24 ώρες - Το δυνατό μήνυμα για τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον έφερε εις πέρας το “Three Peaks Challenge”, ολοκληρώνοντας την ανάβαση στις τρεις ψηλότερες κορυφές της Αγγλίας.

Ο απαιτητικός αγώνας αντοχής είχε στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του νοσοκομείου Royal Marsden Cancer Charity.

Η Κέιτ Μίντλετον απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της θέλησης και της ψυχικής αντοχής της, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας κατάφερε να φέρει εις πέρας το περίφημο Three Peaks Challenge, ανεβαίνοντας στις τρεις ψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

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