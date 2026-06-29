Ο καύσωνας φέρνει αλλοπρόσαλλα σκηνικά: Λιώνουν τα φανάρια στην Ιταλία - 40άρια σε κεντρική Ευρώπη

Από τους πλέον θανατηφόρους στην ιστορία της είναι ο καύσωνας που σαρώνει αυτή την περίοδο την Ευρώπη, δημιουργώντας ανεπανάληπτα σκηνικά.

Από τους πλέον θανατηφόρους στην ιστορία της είναι ο καύσωνας που σαρώνει αυτή την περίοδο την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γηραιά ήπειρο, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την κλιματική αλλαγή.

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