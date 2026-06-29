Μωρό 10 μηνών λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της βάφτισης στο Βόλο

Η μητέρα του αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι καλά και άρχισε να φωνάζει, απαιτώντας από τον ιερέα να το βγάλει από το νερό.

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο κατά τη διάρκεια βάφτισης ενός μωρού 10 μηνών, εχθές Κυριακή 28 Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν τα gegonota.news, το παιδί έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της λειτουργίας, με την μητέρα να είναι εκείνη που το διαπίστωσε πρώτη.

Το μωρό έκλαιγε σπαρακτικά καθ' όλη τη λειτουργία, όμως κάποια στιγμή έκλεισε τα μάτια του και σταμάτησε να ανταποκρίνεται. Εκείνη την ώρα το κρατούσε στα χέρια του ο ιερέας και το έβαζε στην κολυμπήθρα.

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