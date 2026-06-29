Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

Ερωτήματα για την ταυτότητα του νεκρού ορειβάτη που θέλει να ανακτήσει η Ινδία μετά από τρεις δεκαετίες.

Η Ινδία προετοιμάζει μια αποστολή για την ανάσυρση από το Έβερεστ της σορού ενός ορειβάτη, γνωστού εδώ και σχεδόν 30 χρόνια ως «Green Boots», αφού επίσημα έγγραφα τον ταυτοποίησαν ως Ινδό στρατιώτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Η επιχείρηση έχει ως στόχο την ανάσυρση της σορού από τη λεγόμενη «ζώνη του θανάτου» και τη μεταφορά της στο Δελχί πριν από τον Οκτώβριο. Το επίσημο σχέδιο τον ταυτοποιεί ως Dorje Morup και όχι ως Tsewang Paljor, το όνομα που για χρόνια συνδέονταν με τη σορό χωρίς οριστική επιβεβαίωση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr