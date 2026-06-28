Ανείπωτη τραγωδία στην Κύπρο: Δύο παιδιά 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κύπρο ο θάνατος δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Ξυλοφάγου.

Μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κύπρο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Ξυλοφάγου, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το Philenews, τα δύο ανήλικα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο όχημα, το οποίο βρισκόταν σε χωράφι κοντά σε πολυκατοικία. Όταν έφτασε στο σημείο πλήρωμα ασθενοφόρου, διαπιστώθηκαν ενδείξεις νεκρικής ακαμψίας, γεγονός που δείχνει ότι τα παιδιά είχαν χάσει τη ζωή τους αρκετή ώρα νωρίτερα.

Οι πρώτες ενδείξεις και το μυστήριο γύρω από τον θάνατο

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Κύπρο αναφέρουν ότι το όχημα φέρεται να ήταν κλειδωμένο, ενώ στις σορούς των παιδιών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για εγκαύματα που πιθανόν προκλήθηκαν από την παρατεταμένη έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς η Κύπρος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με ιδιαίτερα θερμό καιρό.

Οι νεκροτομές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών.

Οι έρευνες των Αρχών

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης.

Το σημείο αποκλείστηκε προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία και καταθέσεις, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι γονείς των παιδιών έχουν καταγωγή από τη Βουλγαρία, ενώ ορισμένα κυπριακά μέσα αναφέρουν ότι τα παιδιά ενδέχεται να είχαν παραμείνει για αρκετές ώρες μέσα στο όχημα χωρίς επίβλεψη. Πρόκειται ωστόσο για πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις Αρχές.

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