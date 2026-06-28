Πόση κίνηση χρειάζεσαι αν κάθεσαι πολλές ώρες μέσα στη μέρα

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ακριβώς πόσα διαλείμματα κίνησης χρειάζεστε, για να αντισταθμίσετε τις αρνητικές επιπτώσεις της πολύωρης καθιστικής ζωής.

Ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών δείχνει ότι η πολύωρη καθιστική ζωή είναι επιβλαβής για τη σωματική και ψυχική υγεία. Ωστόσο, παραμένει δύσκολο να γνωρίζει κανείς πόσα διαλείμματα κίνησης χρειάζονται για να αντισταθμιστεί ο χρόνος που περνάτε καθιστοί. Τώρα, νέα έρευνα προσδιορίζει την ακριβή ποσότητα - μια σύσταση που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική και ρεαλιστική.

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