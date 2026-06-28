Καιρός: Έρχεται «καυτό» πενθήμερο - Στους 35 στην Αθήνα, η θερμοκρασία στις μεγάλες πόλεις
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Ζεσταίνει πολύ ο καιρός με ένα καυτό πενθήμερο να είναι προ των πυλών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις.
Μπορεί μέχρι στιγμής το καλοκαίρι στην Ελλάδα να ήταν ήπιο, αλλά από αυτή την εβδομάδα το σκηνικό του καιρού αλλάζει και η θερμοκρασία ανεβαίνει με το επόμενο 15ήμερο διατηρεί καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά με υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα ηπειρωτικά, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.
Η ζέστη θα κορυφωθεί από την Τρίτη (30/6) έως την Παρασκευή (3/7) με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
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