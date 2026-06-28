Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Ένοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια - Οι πρώτες εικόνες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια, κοντά στην πλ. Κάνιγγος.

Λόγω της φωτιάς που ξεκίνησε από αποθηκευτικό χώρο, το ξενοδοχείο γέμισε με καπνούς και οι ένοικοι βγήκαν πανικόβλητοι στα μπαλκόνια ζητώντας βοήθεια.

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