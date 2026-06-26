Πώς τα κινητά μας μπορούν να μας ειδοποιήσουν για σεισμό, δευτερόλεπτα πριν γίνει

Πώς μέσα από τα κινητά μας, μπορούμε να ενημερωθούμε για επικείμενο σεισμό. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Βενεζουέλας.

Τους 600 νεκρούς από σεισμό πλησιάζει η Βενεζουέλα, και η ισχυρή δόνηση στην χώρα της Νότιας Αμερικής, έχει ανοίξει ξανά τα ζητήματα της ασφάλειας και της πρόληψης. Τι και αν μας έλεγε κανείς ότι γίνεται να μας προειδοποιήσουν τα κινητά μας για έναν σεισμό, πριν ακόμα γίνει;

Πολλά είναι τα έθνη που έχουν αναπτύξει συστήματα για την ειδοποίηση των ανθρώπων δευτερόλεπτα πριν από κάποιο σεισμό. Ακόμα και σε χώρες όπως η Βενεζουέλα που δεν διαθέτουν τέτοια συστήματα, το Google Android Earthquake Alerts μπορεί να στείλει προειδοποιήσεις.

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