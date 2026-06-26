Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας

Όλα έγιναν στο στάδιο Wembley, κατά την διάρκεια της έκτης συναυλίας του 32χρονου τραγουδιστή στο Λονδίνο, η οποία έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together».

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό μιας Ελληνίδας θαυμάστριας από το κοινό, το οποίο έγραφε πώς πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να παρευρεθεί στο live.

Όλα έγιναν στο στάδιο Wembley, κατά την διάρκεια της έκτης συναυλίας του 32χρονου τραγουδιστή στο Λονδίνο, η οποία έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together». Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν την στιγμή που ο τραγουδιστής σταματάει τη συναυλία αφού διάβασε το πανό της θαυμάστριας, πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr