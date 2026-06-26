Μίλι Μπόμπι Μπράουν για το τέλος του Stranger Things: “Ήταν πολύ δύσκολο. Πέρασα μια ελαφριά κατάθλιψη”

Το “Stranger Things” έριξε αυλαία μετά από πέντε σεζόν και 42 επεισόδια στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, κλείνοντας ένα μεγάλο επαγγελματικό κεφάλαιο στη ζωή της Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Το 2025 ήταν μια χρονιάς - σταθμός για τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, αφού η επιτυχημένη σειρά του Netflix, στην οποία πρωταγωνιστούσε εδώ και χρόνια, το «Stranger Things» ολοκληρώθηκε, μετά από πέντε σεζόν και 42 επεισόδια. Δεν τα λες και λίγα. Ήταν ένα επαγγελματικό ταξίδι γεμάτο όμορφες στιγμές, το οποίο ύστερα από σχεδόν μια δεκαετία έφτασε στο τέλος του. Και αυτό το φινάλε δεν άφησε ανεπηρέαστη τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Η 22χρονη ηθοποιός, που έγινε γνωστή μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Eleven, μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματά της σε πρόσφατη συνέντευξή της podcast «Happy Sad Confused», εξηγώντας ότι χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να διαχειριστεί το γεγονός ότι το ταξίδι του «Stranger Things» έφτασε στο τέλος του. Για εκείνη, αυτή η εμπειρία ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή δουλειά.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr