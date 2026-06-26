Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκειο για μια μεγάλη συναυλία

Ο Γιώργος Σαμπάνης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Κατράκειου για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ένταση

Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στην Αθήνα για μία μεγάλη συναυλία που αναμένεται να χαρίσει στο κοινό μια αξέχαστη μουσική βραδιά, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Με αμέτρητες επιτυχίες, sold out εμφανίσεις και τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές μας, ο Γιώργος Σαμπάνης έχει ξεχωρίσει ως ένας από τους πιο αγαπημένους ερμηνευτές και δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου Νίκαιας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από την Panik Live Productions. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά τις μεγάλες του επιτυχίες, σε ένα live γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και δυνατές στιγμές.

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