Το «Bulldog» (Bloodii Remix) σου παίρνει το μυαλό! (vid)

Η Lou μας δίνει το νέο της single (από Kiki Music) «Bulldog» (Bloodii Remix) και εμείς δεν σταματά να χορεύουμε!

Μα, τι ωραίο βρίσκουν οι νέοι μας σε αυτό; Η πρώτη σκέψη που δεν είχε φωνή και εικόνα, μορφή, κίνηση. Μετά ρώτησε τον τυπά με το πλατινέ μαλλί τι βλέπει. Και αυτός δεν κατάλαβε καλά και του είπε βλέπεις κύκλους. Να, έτσι! Και όταν το δάχτυλο άρχισε να σχηματίζει τα αόρατα σχήματα, τότε τα «μπίτια» ανέβηκαν και τα μπάσα έκαναν το μαγαζί να τρίζει. Λευκός ήχος, λευκή εικόνα και μια ψυχεδέλεια που σε πήγαινε σε μέρη αστρικά και σε εποχές που έλεγες no good start the dance. Dance electro ρε μούτρα και τα 90’s, συνάντησαν την πιο κοφτερή ματιά των 00’s και μετά την queer και «απροσάρμοστη» κίνηση των 10’s και των 20’s.

Η μάνα raver δεν ψάχνει τον γιο της και δεν ελέγχει τα φύλα. Πατάει like στην υγεία του παιδιού της και ψάχνει ενημέρωση στο iphone της. Και ο νέος, η νέα, το νέο κοινωνικοποιείται μέσα από τα social media και την πολύχρωμη διάθεσή του. Η μουσική απελευθερώνει και εξωτερικεύει τις πεταλούδες και τα ασημένια σκυλιά, υγρά φιλιά, τα «μπιτ» που δίνουν τον ρυθμό και τον χορό. Ο 21ος αιώνας δεν έχει ακόμη τη λέξη «ισότητα» στο λεξικό του και τα δικαιώματα είναι στο περίπου. Γι’ αυτό «σκάει» η καλλιτεχνάρα Lou με το Bulldog (Bloodii Remix) και σου παίρνει το μυαλό!

Το κομμάτι είναι «φωτιά»!



Το κομμάτι είναι αυτό που λέμε «φωτιά». Σε βρίσκει αμέσως στη διάθεση που σου λείπει και σου λέει σήκω και δώσε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δεν χρειάζονται ενισχυτικά και ποτά, ξενύχτια. Μια αφορμή θες για να ξεσηκωθείς, ένα φυσικό boost που η Lou στο δίνει απλόχερα και με τον καλύτερο δημιουργικό τρόπο. Εκστατικοί ρυθμοί, υψηλές ταχύτητες σε μουσικό, γλωσσικό επίπεδο και ένα αυθεντικό, ανεβαστικό, κύμα να σε παρασέρνει σε αυτό που είσαι, σε αυτό που δεν πρέπει να κρύβεις και να φυλάς.

Το Bulldog (Bloodii Remix) είναι ένα αδιάκοπο χτύπημα ρυθμών που με τη σειρά τους προκαλούν κινήσεις που δεν σταματούν. Η διάθεσή σου φτιάχνει, μεγαλώνει και το αδιόρατο λίκνισμα του κορμιού γίνεται ακαταμάχητη έκλυση ενέργειας. Δεν έχεις ανάγκη να βρεθείς στο club της εποχής σου, αλλά στην ατμόσφαιρά του και το κομμάτι της Lou στην δίνει ωμή, ατόφια και γεμάτη σάρκα και καρδιά που πάλλεται. Εδώ η δημιουργική διαδικασία σε απομονώνει από την ηχορύπανση και σε τοποθετεί στα αληθινά ελεύθερα χτυπήματα. Ανεβάστε την ένταση και δώστε του να καταλάβει!

Να "βαράει" στις 5 το πρωί



Το remix από Bloodi (Konstantine Pope Music) παίρνει την παραγωγή των ΤΕΟ.x3 & Tony Perez, καθώς και την ωμή ενέργεια του original και τη ρίχνει κατευθείαν σε sweaty basements και distorted rave kicks. Μία εκδοχή του “τζιβιτζιλού” banger, φτιαγμένη για να βαράει 5 το πρωί, εκεί που η trap συναντά το industrial clubbing και η υπερβολή γίνεται statement. Friendly reminder για τα γατάκια: Mέσα από camp υπερβολή, drag references και rave αισθητική, η GVG LOU σχολιάζει ευθέως την κοινωνική καταπίεση, την ανάγκη για ταυτότητα και την εμμονή με τις ταμπέλες. Αυτή είναι μία techno δήλωση ελευθερίας σε στίχους LOU και η ίδια την υπογράφει πιο χορευτική, πιο unapologetic και πιο real από ποτέ.

-Το Bulldog (Bloodii Remix) κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες από την KIKI MUSIC [ΕΔΩ]

*Η Lou σε Spotify, YouTube

