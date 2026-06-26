«Το άλλο πρωί»: Καλοκαιρινή εικόνα δίχως φίλτρα

Το τραγούδι «Το άλλο πρωί» ανήκει στη νέα, ανερχόμενη καλλιτέχνιδα Màro, και αποτελεί το πρώτο της ελληνικό single (από Eleventh House).

Το ελληνικό καλοκαίρι έπαψε να υπάρχει και πλέον έχουν μείνει σκόρπιες φράσεις, εικόνες σε παλιό φωτογραφικό φιλμ και οι διηγήσεις θείων και μεγάλων φίλων μας. Καταλαβαίνετε πού πάει το πράγμα, έτσι; Υπερτουρισμός, αλλοτρίωση και αλλοίωση στιγμών και τοπίων, έμμεσος αποκλεισμός των ντόπιων από τις ομορφιές της χώρας και η ασταμάτητη ανάγκη για επιβίωση. Αν κάτι, λοιπόν, αντέχει είναι η αθώα στιγμή, η φευγαλέα δροσιά του παρόντος και η διάθεση που επιμένει να αρνείται την πραγματικότητα. Στη χώρα που ήλιος μόνο για λίγο δύει αυτό εντοπίζεται, πλέον, στη μουσική. Ένα ρεφρέν από τα παλιά, μια μελωδία που «μυρίζει» κύμα και μια φωνή που φέρνει όλο το νησί στα πόδια μας!

Ένα τραγούδι δεν αρκεί για να σώσει το καλοκαίρι που χάνεται, αλλά μπορεί να σε κρατήσει ζωηρό, δροσερό και αντιρρησία επιβεβλημένης συνείδησης. Όχι, δεν είναι για μας το all inclusive, τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά, η απλησίαστη διαμονή και οι μετρημένες μέρες διακοπών. Για μας είναι η ξεγνοιασιά, η χαλάρωση, η βαθιά ανάσα που μας δίνει δύναμη και οι αφιλτράριστες εικόνες που κρατάμε μέχρι να μπει η δοκιμασία του χειμώνα. Σε αυτή την ανθρώπινη εξαίρεση βρίσκεται η Màro και το πρώτο της ελληνικό single με τίτλο «Το άλλο πρωί».

Απόδραση από την τσιμεντένια θάλασσα



Το τραγούδι ήρθε σε εμάς από το πουθενά και το play πατήσαμε ξανά και ξανά. Να το μοναδικό κριτήριο απόλαυσης και επιτυχίας, ευτυχίας, καλής διάθεσης, γλυκιάς συμπαράστασης. Αν το κομμάτι που ακούς «συνομιλεί» μαζί σου σε αισθητικό και συναισθηματικό επίπεδο, τότε κάτι καλό συμβαίνει. Όταν διασκεδάζεις με αυτό και την ίδια στιγμή ψάχνεις την ψυχαγωγία, τότε κάτι σωστό κάνει η καλλιτέχνιδα. Η Màro, με την καθαρή και γεμάτη κίνηση και ζωντάνια φωνή της, μας «ανάγκασε» να την ακούσουμε και να μην την αγνοήσουμε. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό πια, την εποχή των social media και του ατελείωτου σκρολινγκ;

Το τραγούδι της πραγματικά έχει κάτι από την ψυχή του καλοκαιριού και επειδή είναι τόσο έντονη η ανάγκη μας γι’ αυτή την ψυχή, είναι σαν έρχεται από τα παλιά. Όχι ότι τότε όλα ήταν τέλεια και υπέροχα. Όχι. Απλώς η αυθεντικότητα και η αγνότητα υπήρχαν ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό. Τώρα όλα είναι ένα ψηφιακό αποτύπωμα και ένα Instagram story. «Το άλλο πρωί» κρατά την ισορροπία των ανέμελων εποχών και εντάσσει το αναλογικό ύφος, delivey, στην digital εποχή. Και το κάνει με απλότητα και πάθος. Ακούς το κομμάτι και «φεύγεις» από το διαμέρισμα και την τσιμεντένια θάλασσα. Λίγο είναι αυτό;

Ερμηνεύει με την ψυχή της



Η Màro «πατά» σε ποπ soul βάσεις και δίνει έκταση και βάθος στο κομμάτι της. Το ξεκίνημα με την κιθάρα σε βάζει στο παιχνιδιάρικο ύφος και όταν ξεκινά η αφήγηση ο ρυθμός ανεβαίνει, η ένταση μεγαλώνει και η φωνή της διευρύνει το νοητικό, ακουστικό, πεδίο. Η χαρούμενη, συντροφική, υπόγεια ερωτική, ανοιχτά λατρεμένη τραγουδιστική εμπειρία σε συνεπαίρνει και όταν μπαίνουν τα πνευστά νιώθεις ότι είσαι στο μοναχικό, δικό σου, νησί που όλα είναι πιθανά και όλα ξημερώνουν με ένα ήλιο κι ένα χαμόγελο. Η Màro ερμηνεύει με την ψυχή της και δίνει στη φωνή της χαρακτήρα και αποφασιστική διάθεση. Αυτή η ποπ soul προσέγγιση φανερώνει την ανάγκη της να μεταφέρει την ελευθερία που έχει ανάγκη η καλοκαιρινή μας εποχή. Αυτό το απλό και ευδιάθετο κομμάτι είναι η έκπληξη του θέρους που κάπου υπάρχει για όλους μας.

*Η Màro σε Spotify, Instagram, Tik Tok

INFO

«Το άλλο πρωί»

Οι στίχοι είναι της Maro. Τη μουσική υπογράφουν οι: Maro x Bad Heart

Παραγωγή - Μίξη: Bad Heart

Ηχογραφήθηκε στο ELEVENTH HOUSE STUDIOS

Mastering: Ηρακλής Βλαχάκης

Φωτογραφίες: Giannis Palaiologos

Art Direction: Challice

Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Challice

Λίγα λόγια για την Màro:

Η Μάρω Μαγγανιάρη, κατά κόσμον Màro, είναι μια ανερχόμενη καλλιτέχνις που ξεχώρισε το 2022 μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece, φτάνοντας μέχρι τη φάση των ημιτελικών, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία συνεχίστηκε με διεθνείς διακρίσεις, κατακτώντας τη 2η θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Sarandev στη Βουλγαρία το 2023 και φτάνοντας στα ημιτελικά του European Tour Music Fest το 2025.

Η Màro κατέχει σημαντική εμπειρία στη ζωντανή μουσική σκηνή κάνοντας live εμφανίσεις με τη δική της μπάντα σε διάφορα events και εκδηλώσεις καθώς και guest εμφανίσεις. Η μουσική της κατάρτιση διαμορφώθηκε μέσα από το εντατικό πρόγραμμα του Ωδείου Φίλιππος Νάκας σε συνεργασία με το Berklee College of Music ενώ παράλληλα υπήρξε σολίστ της Gospel Choir του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, συμμετέχοντας σε σημαντικές συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συνεργασιές με Αμερικανικές χορωδίες.

Το 2020 συνεργάστηκε με τον Πάνο Μουζουράκη στο διαδικτυακό project «Bedroom Sessions», παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού «Ain’t Nobody». Με επιρροές από τη soul, την R&B, την pop, και τη σύγχρονη διεθνή σκηνή, η Màro παρουσιάζει πλέον το πρώτο της προσωπικό δισκογραφικό βήμα στα ελληνικά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μέχρι σήμερα πορεία της και συστήνοντας στο κοινό τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα με την ELEVENTH HOUSE.

Η ELEVENTH HOUSE είναι δισκογραφική εταιρεία και εταιρεία παραγωγής περιεχομένου με έδρα την Αθήνα.

Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2025 με στόχο να στηρίξει νέους καλλιτέχνες που προσεγγίζουν τη δημιουργία με συνέπεια, επαγγελματισμό και διάθεση για εξέλιξη. Ως 360° δισκογραφική, συνδυάζει παραγωγή, κυκλοφορίες, περιεχόμενο και καλλιτεχνική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στη μακροχρόνια εξέλιξη των δημιουργών με τους οποίους συνεργάζεται. Στον πυρήνα της βρίσκεται η δημιουργία μιας κοινότητας που βασίζεται στη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσης και τη συνεχή εξέλιξη.

