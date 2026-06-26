Τι θα γίνει τελικά με Λιάγκα και ΑΝΤ1: Η μυστηριώδης ανάρτηση και η εικόνα που μίλησε

Κανείς δεν μπορεί να πει ακόμα με σιγουριά ποιο θα είναι το μέλλον του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1. Πότε θα παρθούν αποφάσεις.

Μια σχεδόν εβδομάδα πριν τη λήξη της τηλεοπτικής περιόδου δεν υπάρχει ακόμη – επίσημα τουλάχιστον – ανακοίνωση για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1. Τρία περιστατικά των τελευταίων 24ωρων έφεραν το θέμα και πάλι στην «πρώτη γραμμή» του τηλεοπτικού ρεπορτάζ με αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον του δημοσιογράφου και παρουσιαστή.

Αργά το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram γράφοντας «Ύψιστο αγαθό η Ελευθερία. Όποιο κι αν είναι το τίμημα». Αμέσως κυκλοφόρησε ως φήμη ότι υπάρχει νέα εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις του με τον ΑΝΤ1.

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