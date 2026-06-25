Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο: Μία ανάσα από τα σπίτια οι φλόγες
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Συναγερμός στο Ηράκλειο από μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Απειλούνται σπίτια, μάχη δίνει η Πυροσβεστική τώρα.
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι (25/6) σε παλέτες, στον εξωτερικό χώρο εργοστασίου στον Άγιο Ιωάννη Χωστό Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το creta24.gr,οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα σε σπίτια και πήραν γρήγορα διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων.
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