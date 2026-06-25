Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής: Ολόκληρη η λίστα

Η έρευνα του ΠΑΚΟΕ για το μικροβιακό φορτίο

Η Ελλάδα διατήρησε και φέτος τη 2η θέση παγκοσμίως σε «Γαλάζιες Σημαίες», επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των παραλιών της. Συνολικά, 624 ακτές πήραν γαλάζια σημαία, καθώς πληρούν αυστηρές προδιαγραφές για την καθαρότητα των υδάτων, την ασφάλεια των λουομένων, την περιβαλλοντική διαχείριση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από αρμόδιους φορείς, όπως το ΠΑΚΟΕ, προσφέρουν επιπλέον μικροβιολογικά δεδομένα για το νερό.

Συγκεκριμένα, οι τελευταίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2026, δείχνουν επιδείνωση της κατάστασης σε αρκετές ακτές της Αττικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία βασίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τους μικροβιολογικούς δείκτες (E. coli και εντερόκοκκοι), περίπου 6 στις 10 ακτές που εξετάστηκαν στην Ανατολική Αττική κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση. Σε σύγκριση με τον Μάιο, η εικόνα εμφανίζεται αισθητά χειρότερη.

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