Stories, likes, online status: Πώς τα social media έκαναν φυσιολογικές συνήθειες που παλιά δεν ήταν

Μια συζήτηση με τη ψυχολόγο Κασσιανή Μουσά, αναφορικά με το πώς η εποχή των social media κανονικοποίησε συμπεριφορές που κάποτε θα θεωρούσαμε ακραίες.

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή παρακολούθηση έχει γίνει σχεδόν καθημερινή συνήθεια, το να παρακολουθείς τι ανεβάζει ο άλλος στις πλατφόρμες, αν είναι διαθέσιμος online, την πρόσφατη δραστηριότητά του και με ποιους ή όχι κάνει παρέα, θεωρείται για τους περισσότερους ένα φυσιολογικό, αναπόσπαστο κομμάτι των social media.

Είναι συνέπεια και προϊόν της εποχής μας το να απολαμβάνουν οι άνθρωποι με «παθητικό» τρόπο το περιεχόμενο άλλων χρηστών; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα όρια ανάμεσα στην απλή περιέργεια και την εμμονική συμπεριφορά γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα; Και τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας κατάσταση ο συνεχής έλεγχος των likes, των followers και της online παρουσίας των άλλων;

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