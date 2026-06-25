Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου

Ο νεαρός έπεσε νεκρός μετά από φονική συμπλοκή στην περιοχή της Καλλιθέας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ομολόγησε το έγκλημα ο δράστης.

Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου, μετά τη φονική συμπλοκή που έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Καλλιθέας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός νεαρού ατόμου - κοντά στην ηλικία του νεκρού - για τον φόνο του.

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