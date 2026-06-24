Καρφιά Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Δόλια κίνητρα, προσπαθούν να σπείρουν την διχόνοια»

Tην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από το νεοσύστατο κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έκανε η Μαρία Καρυστιανού, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κοκοτσάκης, γνωστός ως ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/6) την αποχώρησή του από το κίνημα μέσω ανάρτησής του στο Facebook, προκαλεί αίσθηση και ερωτηματικά.

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