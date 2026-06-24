Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

Η 54χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της είχε «φυλακίσει» εκείνη και τα παιδιά της, από τότε που μετακόμισαν στο Πακιστάν από την Αυστραλία το 2014

Οι αρχές του Πακιστάν συνέλαβαν έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να κρατούσε τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αιχμάλωτα στο σπίτι τους για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η σύζυγός του, μια Γαλλίδα υπήκοος ονόματι Σίλβι Γιασμίνα, κατήγγειλε στις αρχές ότι ο άνδρας κακοποιούσε εκείνη και τα παιδιά τους σωματικά και ψυχολογικά «καθημερινά», ενώ τον περιέγραψε ως «πολύ βίαιο», σύμφωνα με το BBC, το οποίο επικαλείται την τοπική αστυνομία.

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