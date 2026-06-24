«Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή»: Το μήνυμα που έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι

Εκατομμύρια πολίτες της Βραζιλίας έλαβαν μήνυμα που προειδοποιούσε για εισβολή... εξωγήινων, προκαλώντας πανικό.

Εκατομμύρια πολίτες της Βραζιλίας έλαβαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα για εισβολή... εξωγήινων νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, προκαλώντας πανικό σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, γύρω στις 01.30 (τοπική ώρα) το Σάββατο 20 Ιουνίου, το σύστημα πολιτικής προστασίας της Βραζιλίας έστειλε ένα μήνυμα στα κινητά εκατομμύριων κατοίκων, λέγοντας ότι έφτασαν εξωγήινοι και ότι πρέπει να βρουν καταφύγιο.

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