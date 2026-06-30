Μυστήριο με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Οι τελευταίες φωτογραφίες που έστειλε στην πεθερά της

Το τελευταίο σημάδι ζωής που έδωσε πριν εξαφανιστεί

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, της μεταφράστριας από την Κίνα που ζει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 24 χρόνια, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταφέρει να λύσουν το μυστήριο.

Μία νέα λεπτομέρεια που αναφέρει η εφημερίδα Espresso, έρχεται στο φως αφορά τις τελευταίες φωτογραφίες που έστειλε η ίδια στην πεθερά της, λίγα μόλις λεπτά πριν χαθούν οριστικά τα ίχνη της.

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