Η Σίντνεϊ Σουίνι διαφημίζει τα εσώρουχά της στο κρεβάτι της και γίνεται (ξανά) viral

Η Σίντνεϊ Σουίνι δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ποζάρει με κομμάτια του brand εσωρούχων της, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, και εντυπωσιάζει.

Το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στον κινηματογραφικό κόσμο, με σκηνοθέτες και παραγωγούς να την εμπιστεύονται για τις δουλειές τους. Από τις σειρές του Netflix μέχρι τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο σινεμά, η 28χρονη ηθοποιός έχει γίνει talk of the town - και όχι αδίκως. Μπορεί να έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με την αυστηρή κριτική τόσο του διαδικτύου όσο και των ειδικών, όμως εκείνη δεν πτοείται, συνεχίζοντας ακάθεκτη την πορεία της.

Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι αρκετά ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχεδόν καθημερινά δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο είτε από την επαγγελματική της δραστηριότητα είτε από την προσωπική ζωή της. Στις αρχές του 2026, η ηθοποιός αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της brand εσωρούχων - μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση θα έλεγε κανείς - και δουλεύει με αφοσίωση, επιμονή και συνέπεια για την προώθησή του.

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