Μπιλ Γκέιτς: Μίλησε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που τον οδήγησαν στο διαζύγιο και τον Έπσταϊν

Ο 70χρονος ιδρυτής της Microsoft παραδέχτηκε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις.

Σε εξαιρετικά προσωπικές αποκαλύψεις σχετικά με την ιδιωτική ζωή του προχώρησε ο δισεκατομμυριούχος, Μπιλ Γκέιτς κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο, στο πλαίσιο της εξέτασης της σχέσης του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, ο 70χρονος ιδρυτής της Microsoft παραδέχτηκε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις και μίλησε ειλικρινά για τον αντίκτυπο που αυτές είχαν στον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

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