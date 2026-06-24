Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

Είναι κρυμμένη συνήθως σε μη εμφανές μέρος του σπιτιού και την ξεχνάμε.

Με τον λογαριασμό ρεύματος να αποτελεί μόνιμο «αγκάθι «στον οικογενειακό προϋπολογισμό, οι περισσότεροι αναζητούν τρόπους εξοικονόμησης, όπως να περιορίσουν τις πιο ενεργοβόρες συσκευές ενός σπιτιού.

Το πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει κάθε συσκευή, εξαρτάται από την ενεργειακή κλάση της, την ηλικία, αλλά και από τη μέθοδο χρήση. Οι πιο ενεργοβόρες συσκευές περιλαμβάνουν για παράδειγμα ηλεκτρικό λέβητα. Ειδικά με παλαιότερους ή κακώς μονωμένους λέβητες. Επίσης παλαιότερα μοντέλα στεγνωτηρίων ρούχων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr