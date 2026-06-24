Η χώρα που εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 έτη

Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει μια ριζική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που συνδέει το όριο ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, φτάνοντας προοδευτικά έως τα 70 έτη.

Η Γερμανία κατευθύνεται προς μία από τις βαθύτερες μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους των τελευταίων δεκαετιών. Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς εξετάζει πακέτο μέτρων που θα αλλάξει πλήρως το συνταξιοδοτικό μοντέλο της χώρας και θα μπορούσε να αυξήσει προοδευτικά την ηλικία συνταξιοδότησης έως τα 70 έτη μέχρι το τέλος του αιώνα.

Η πρόταση, που συντάχθηκε από επιτροπή ειδικών, εισηγείται τη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, την αύξηση των εισφορών, την κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη και την εισαγωγή ενός νέου κεφαλαιοποιητικού συστήματος με επενδύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το «ξεπερασμένο σύστημα» του Μερτς και η ολοκληρωτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει

Λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη της καγκελαρίας τον Μάιο του 2025, ο Μερτς χαρακτήρισε δημόσια το γερμανικό μοντέλο «μη βιώσιμο». Το σχέδιο περιλαμβάνει 33 μέτρα που θα συζητηθούν στην Μπούντεσταγκ.

Ο κύριος άξονας είναι η προοδευτική καθυστέρηση της συνταξιοδότησης. Η Γερμανία σχεδιάζει ήδη να την αυξήσει στα 67 έτη το 2030, αλλά από το 2032 θα ενεργοποιηθεί ένας αυτόματος μηχανισμός συνδεδεμένος με το προσδόκιμο ζωής.

Η φόρμουλα «δύο προς ένα» ορίζει ότι για κάθε επιπλέον έτος προσδόκιμου ζωής, οι οκτώ μήνες θα προορίζονται για παράταση του εργασιακού βίου και οι τέσσερις για τη σύνταξη. Έτσι, η συνταξιοδότηση θα φτάσει στα 67,5 έτη το 2041, στα 68 το 2051 και στα 70 γύρω στο 2090.

Το σχέδιο καταργεί τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη στα 63 έτη μετά από 45 χρόνια εισφορών. Η πρόεδρος του συνδικάτου IG Metall, Κριστιάνε Μπένερ, προειδοποίησε για ισχυρή αντίσταση, θεωρώντας ότι το μέτρο αγνοεί τη φυσική πραγματικότητα εκατομμυρίων εργαζομένων.

Μια άλλη αλλαγή είναι η μετάβαση σε ένα μεικτό σύστημα με κεφαλαιοποίηση, ακολουθώντας το σουηδικό μοντέλο. Οι εισφορές θα αυξηθούν σταδιακά έως και 2% επιπλέον του μικτού μισθού, δημιουργώντας περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για επενδύσεις μέσω κρατικού ταμείου.

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