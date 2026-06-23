«Ήρθαν σαν κοπάδι και χτυπούσαν στα τυφλά»: Τρόμος στο Περιστέρι από 40 οπλισμένους ανηλίκους

Άγρια συμπλοκή 40 ανηλίκων με ρόπαλα και μαχαίρια στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις μετά από ανθρωποκυνηγητό.

Σκηνές που παραπέμπουν σε εμπόλεμη ζώνη εκτυλίχθηκαν στην πλατεία Μακρυγιάννη στο Περιστέρι, όταν μια πολυμελής συμμορία ανηλίκων σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στη γειτονιά.

Περίπου 40 άτομα, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 13 έως 20 ετών, εμφανίστηκαν ξαφνικά από τα γύρω στενά και επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα εναντίον άλλων νέων, κρατώντας όπλα σε κοινή θέα και απειλώντας ανοιχτά ακόμα και για τη ζωή τους.

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