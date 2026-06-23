Στο πέμπτο επεισόδιο του Face Off by Stoiximan, ο Ντέμης Νικολαΐδης και ο Χρήστος Μάστορας συναντήθηκαν και είχαν μία συζήτηση για την πορεία της ζωής τους.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης υποδέχθηκε τον Χρήστο Μάστορα στο πέμπτο επεισόδιο του «Face Off» by Stoiximan και οι δυο τους, με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο, ξεκλείδωσαν ο ένας τον άλλον μίλησαν για την πορεία και τους σταθμούς της ζωής τους και την αγάπη τους για την μουσική και τον αθλητισμό.

Το αποτέλεσμα ήταν μια εκ βαθέων συζήτηση που κινήθηκε από τον Καζαντζίδη και τον Σφακιανάκη μέχρι τους Aerosmith, τις παροτρύνσεις προς την πολιτική σκηνή, τον αλληλοσεβασμό και τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, προσφέροντας μία από τις πιο ανθρώπινες και ουσιαστικές τηλεοπτικές κουβέντες του τελευταίου καιρού.

Η πρόταση του Μάστορα στον Νικολαΐδη για την πολιτική

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον τραγουδιστή να εκφράζει τον θαυμασμό του για τον Νικολαΐδη, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να του προτείνει να ασχοληθεί με την πολιτική, λόγω του ήθους και του έντονου αισθήματος δικαιοσύνης που τον χαρακτηρίζουν.

Ως παράδειγμα έφερε την περίφημη φάση στον αγώνα με τον Ιωνικό, όταν ο Ντέμης παραδέχθηκε ενστικτωδώς πως είχε σκοράρει με το χέρι, σε μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία ως υπόδειγμα fair play.

Οι κοινές αξίες και η ανάγκη να κάνουν τον κόσμο χαρούμενο

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, οι δύο άνδρες ξετύλιξαν πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς τους, ανακαλύπτοντας αρκετά κοινά στοιχεία.Μεταξύ αυτών ήταν ο ισχυρός ηθικός τους κώδικας, αλλά και η παλαιότερη ανάγκη τους να έχουν πάντα δίκιο, μια στάση που, όπως παραδέχθηκαν, κόστισε στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Ένα ακόμη κοινό τους σημείο ήταν η ανάγκη να κάνουν τους άλλους ανθρώπους χαρούμενους: ο Νικολαΐδης μέσα από το ποδόσφαιρο και αργότερα μέσω της διοργάνωσης μεγάλων συναυλιών, όπως εκείνης των Bon Jovi στην Ελλάδα, και ο Μάστορας μέσα από τα τραγούδια του, συνοδεύοντας τον κόσμο στις πιο έντονες στιγμές της ζωής του, είτε πρόκειται για τον έρωτα, τη χαρά ή τον πόνο.

Aerosmith, θυμός και η φιλοσοφία του Άλφρεντ Άντλερ

Οι δυο τους μίλησαν επίσης για την κοινή τους αγάπη προς τους Aerosmith, αλλά και για τις φιλοσοφικές τους ανησυχίες. Μάλιστα, ανακάλυψαν ότι συμμερίζονται την ίδια σκέψη του ψυχολόγου Άλφρεντ Άντλερ. Αφορμή στάθηκε η αναφορά του Μάστορα στον θυμό, τον οποίο χαρακτήρισε ως το συναίσθημα που τον διακατέχει πιο έντονα από κάθε άλλο.

Όπως εξήγησε, ο θυμός λειτουργεί συχνά ως μέσο επιβολής, πηγάζοντας από την ανάγκη του καθενός να επικρατήσει η δική του ιδεολογία. Και οι δύο συμφώνησαν ότι οι ιδέες μας δεν πρέπει να συγχέονται με την ταυτότητά μας, καταλήγοντας πως η διαφορετικότητα είναι απαραίτητη, γιατί χωρίς αυτήν όλα θα ήταν μονότονα.

Η έννοια της αυτοβελτίωσης

Η μοναδική τους ουσιαστική «διαφωνία» που στο τέλος κατέληξε σε συμφωνία αφορούσε στην έννοια της αυτοβελτίωσης. Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως είναι σχεδόν ερωτευμένος με τα τραύματά του, θεωρώντας ότι αποτελούν μέρος της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και εκφράζοντας τον φόβο ότι η πλήρης επούλωσή τους ίσως επηρέαζε αρνητικά τη δημιουργικότητά του.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντέμης Νικολαΐδης εμφανίστηκε υπέρμαχος της συνεχούς προσωπικής εξέλιξης, επισημαίνοντας ωστόσο πως η τελειότητα είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ