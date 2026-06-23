Φρένο στη μεταφορά χρημάτων μέσω συγγενών: Η παγίδα που μπορεί να φέρει τεράστιο φόρο

Τι ψάχνει η εφορία στους κοινούς λογαριασμούς το 2026. Πώς να κάνετε γονικές παροχές με ασφάλεια και χωρίς τον φόβο κρυφών προστίμων.

Μια απλή μεταφορά χρημάτων ανάμεσα σε γονείς και παιδιά ή μια καθημερινή κίνηση σε έναν κοινό λογαριασμό μπορεί να κρύβει σοβαρούς φορολογικούς κινδύνους. Η ΑΑΔΕ εντείνει πλέον τους ελέγχους της στις γονικές παροχές και τις δωρεές.

Στόχος είναι ο εντοπισμός «άτυπων δωρεών» μέσα από συναλλαγές που εκ πρώτης όψεως φαίνονται εντελώς αθώες. Ήδη, χιλιάδες υποθέσεις έχουν καταλήξει στην επιβολή αναδρομικών φόρων και προστίμων.

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