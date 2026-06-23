«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS

Η συμμετοχή είναι τόσο μεγάλη, ώστε ο όγκος των αναρτήσεων, των φωτογραφιών και των μηνυμάτων έχει αρχίσει να δημιουργεί ακόμη και τεχνικά προβλήματα.

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς εξελίσσεται ήδη από τις πρώτες ημέρες ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου, που διοργανώνει ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης, με τη συμμετοχή ψαράδων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Newsbomb, η ανταπόκριση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς καθημερινά δέχεται δεκάδες φωτογραφίες και αναφορές από αλιείς που εντοπίζουν και αλιεύουν λαγοκέφαλους σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος η παρουσία του ξενικού και ιδιαίτερα επιθετικού είδους δεν θεωρούνταν δεδομένη.

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