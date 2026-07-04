Μποϊκοτάζ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Ο λόγος που ξεσηκώθηκε το Φεστιβάλ Σαχάρας

Διεθνής έκκληση για μποϊκοτάζ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, λόγω των γυρισμάτων της στην κατεχόμενη Δυτική Σαχάρα.

Αντιμέτωπος με ένα έντονο κύμα διεθνών αντιδράσεων βρίσκεται ο κορυφαίος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα (FiSahara) εξέδωσε σήμερα επίσημο κάλεσμα για γενικό μποϊκοτάζ της νέας, πολυαναμενόμενης ταινίας του με τίτλο «Η Οδύσσεια», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες αυτό το καλοκαίρι.

Αιτία της σφοδρής διαμαρτυρίας αποτελεί η επιλογή της πόλης Ντάχλα για μέρος των γυρισμάτων της παραγωγής. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στη Δυτική Σαχάρα - ένα γεωπολιτικά φλεγόμενο και διαφιλονικούμενο έδαφος, το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο.

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