Μποϊκοτάζ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Ο λόγος που ξεσηκώθηκε το Φεστιβάλ Σαχάρας
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Διεθνής έκκληση για μποϊκοτάζ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, λόγω των γυρισμάτων της στην κατεχόμενη Δυτική Σαχάρα.
Αντιμέτωπος με ένα έντονο κύμα διεθνών αντιδράσεων βρίσκεται ο κορυφαίος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα (FiSahara) εξέδωσε σήμερα επίσημο κάλεσμα για γενικό μποϊκοτάζ της νέας, πολυαναμενόμενης ταινίας του με τίτλο «Η Οδύσσεια», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες αυτό το καλοκαίρι.
Αιτία της σφοδρής διαμαρτυρίας αποτελεί η επιλογή της πόλης Ντάχλα για μέρος των γυρισμάτων της παραγωγής. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στη Δυτική Σαχάρα - ένα γεωπολιτικά φλεγόμενο και διαφιλονικούμενο έδαφος, το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο.
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