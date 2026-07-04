Η Αν Χάθαγουεϊ ήξερε πως ο ρόλος της σε ταινία του 2011, θα απογοήτευε πολύ κόσμο - Και έτσι κι έγινε

Για την Αν Χάθαγουεϊ, αυτός ο ρόλος σίγουρα ήταν ό,τι πιο πιεστικό και αγχωτικό έκανε

Την έχουμε απολαύσει σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους - από μιούζικαλ και ανάλαφρες κωμωδίες μέχρι συγκινητικά δράματα και σκοτεινά θρίλερ. Η Αν Χάθαγουεϊ είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της. Κι αυτό, κάποιες φορές, μπορεί να αποδειχθεί πιεστικό και αγχωτικό για την ίδια - παρά το βραβείο Όσκαρ και τις διακρίσεις, ο πήχης κάθε φορά είναι ψηλά.

Όπως γράφει το Far Out Magazine, για την Αν Χάθαγουεϊ υπάρχει ένας ρόλος που την άγχωσε πολύ περισσότερο από άλλους. Ήταν το 2011, όταν ως “Έμα” αγαπήθηκε από τους θεατές. Το άγχος και η πίεση που ένιωσε εκείνη την περίοδο, ήταν γιατί επρόκειτο να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα που είχε ήδη αγαπηθεί, άρα θα έμπαινε σε μια άτυπη σύγκριση.

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