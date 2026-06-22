Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση Qatargate, καθώς πληροφορίες από το Βέλγιο αναφέρουν ότι έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση Qatargate, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι βελγικές αρχές έχουν προχωρήσει στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ερευνητικές αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, αποδίδοντάς του το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να εξετάζεται και οικονομικό όφελος που ανέρχεται σε περίπου 73.000 ευρώ.

Η σύνδεση με την υπόθεση Παντσέρι

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του Δημήτρη Αβραμόπουλου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος θεωρείται ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου Qatargate.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρώην επίτροπος παρείχε υπηρεσίες στη συγκεκριμένη οργάνωση, λαμβάνοντας αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ τον μήνα. Το συνολικό ποσό που φέρεται να καταβλήθηκε εξετάζεται από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Πηγές αναφέρουν ακόμη ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου έναν χρόνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μη εμφάνισή του θεωρήθηκε επιβαρυντικός παράγοντας, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε στην απόφαση για την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος.

Η βουλευτική ασυλία και το ένταλμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την έκδοση του εντάλματος έχουν ήδη ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Ωστόσο, το ένταλμα φέρεται να μην έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής, καθώς ο Δημήτρης Αβραμόπουλος διατηρεί τη βουλευτική του ιδιότητα και για οποιαδήποτε σχετική διαδικασία απαιτείται προηγουμένως η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή.

Το συγκεκριμένο στοιχείο προσθέτει μία ακόμη θεσμική διάσταση στην υπόθεση, καθώς η όποια εξέλιξη εξαρτάται και από τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Η θέση του πρώην επιτρόπου

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες βελγικές αρχές που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Από την πλευρά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι πριν από την έναρξη της συνεργασίας του με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε υπάρξει σχετική επικοινωνία με την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία φέρεται να είχε εγκρίνει τη δραστηριότητα αυτή.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η συνεργασία με τη συγκεκριμένη οργάνωση είχε ολοκληρωθεί πριν από το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate και πριν η υπόθεση λάβει τις σημερινές διαστάσεις.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να δηλώνει πως «δεν έχω να κρύψω τίποτα. Όλα είναι νόμιμα», απορρίπτοντας οποιαδήποτε υπόνοια παρατυπίας.

Σημειώνεται ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε δηλώσει για την υπόθεση:

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.

Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)

Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.

Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».

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