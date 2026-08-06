Η Gen Z κοιμάται στις 9 το βράδυ – Και έχει τους λόγους της

Όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να κοιμούνται νωρίς. Τι κρύβεται πίσω από τη νέα τάση της Gen Z και γιατί ο ύπνος έγινε το απόλυτο wellness trend;

Η Gen Z είναι γνωστή για το ότι βγαίνει λιγότερο, πίνει λιγότερο και αποφεύγει τις ξέφρενες νύχτες. Αυτό μάλλον συμβαίνει επειδή όλο και περισσότεροι νέοι βρίσκονται στο κρεβάτι από τις 9 το βράδυ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ, η μέση ώρα ύπνου για τους νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών έχει μετακινηθεί νωρίτερα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, πολλοί εκπρόσωποι της Gen Z δηλώνουν ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη μέρα τους από τις 21:00, μια συνήθεια που πριν από μερικά χρόνια θα έμοιαζε μάλλον αδιανόητη.

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