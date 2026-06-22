Υπόθεση διαρροής email αποδήμων: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές από 8 έως 20 μήνες με τριετή αναστολή για τη διαρροή email αποδήμων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024.

Ποινές φυλάκισης από 8 έως 20 μήνες, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων Ελλήνων του εξωτερικού, η οποία είχε προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις ενόψει των ευρωεκλογών του 2024.

Η βαρύτερη ποινή επιβλήθηκε στην πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή. Σε ποινή 18 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο κατηγορούμενοι τέλεσαν τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καταδικάστηκε σε ποινή οκτώ μηνών, ενώ ο Μένιος Κορομηλάς, που εκείνη την περίοδο κατείχε τη θέση του οργανωτικού γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος, σε ποινή 12 μηνών. Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι αποκλειστικά για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου

Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κρίθηκε ένοχη κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, με την πρόεδρο της έδρας να διατυπώνει μειοψηφούσα άποψη υπέρ της αθώωσής της. Για την παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων κρίθηκε ένοχη ομόφωνα.

Αντίστοιχα, ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία και για τα δύο αδικήματα, με την πρόεδρο να εκφράζει την άποψη ότι θα έπρεπε να απαλλαγεί.

Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος αθωώθηκε ομόφωνα για την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, αλλά κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Ο Μένιος Κορομηλάς καταδικάστηκε ομόφωνα για το ίδιο αδίκημα, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία του υπηρεσιακού απορρήτου.

Τα ελαφρυντικά και η εισαγγελική πρόταση

Το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Αντίθετα, απορρίφθηκε το αίτημα αναγνώρισης του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Κατά την αγόρευσή της σε προηγούμενη συνεδρίαση, η εισαγγελέας Αιμιλία Σοφία Μέρη είχε ζητήσει την ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του Μιχάλη Σταυριανουδάκη και για τα δύο αδικήματα, υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν πλήρως τις ενέργειές τους.

Για τους Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομηλά είχε εισηγηθεί απαλλαγή από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, προτείνοντας ωστόσο την ενοχή τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα διοικητικά πρόστιμα

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είχε επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 490.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, είχαν επιβληθεί 400.000 ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών, 40.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία και στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, καθώς και από 10.000 ευρώ στους Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομηλά.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας ωστόσο τις κυρώσεις που αφορούσαν τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονταν στην υπόθεση.

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