Θερμιδομετρητής για UFO: Τι θα έτρωγαν οι εξωγήινοι αν έρχονταν στη Γη;

Πόσες θερμίδες χρειάζεται ένα UFO; Θα ήταν βρώσιμος ο «μπουφές» της Γης; Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα ερωτήματα για τους φίλους μας τους εξωγήινους θα διαβάσετε παρακάτω.

Με αφορμή τη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Disclosure Day, το ερώτημα για τις διατροφικές συνήθειες υποθετικών εξωγήινων επισκεπτών «βασανίζει» το διαδίκτυο. Παρόλο που η NASA και το Πεντάγωνο ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία απόδειξη εξωγήινης ζωής, η επιστήμη μάς επιτρέπει να υπολογίσουμε τις ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες ενός οργανισμού με βάση τη μάζα του.

Πόσες θερμίδες χρειάζεται ένα UFO;

Στα χερσαία ζώα, ο βασικός μεταβολισμός αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος, αλλά κάθε κιλό ενός μεγαλύτερου οργανισμού είναι ενεργειακά «φθηνότερο». Αν υποθέσουμε ότι οι εξωγήινοι είναι θερμόαιμοι οργανισμοί, οι ελάχιστες ημερήσιες ανάγκες τους (σε κατάσταση ηρεμίας) προσεγγίζονται ως εξής:

Πλάσμα 30 κιλών: ~900 θερμίδες την ημέρα.

Πλάσμα 70 κιλών (ανθρωποειδές): ~1.700 θερμίδες (παρόμοιο με τον άνθρωπο).

Πλάσμα 150 κιλών: Πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα.

Σημείωση: Αν ο εξωγήινος τρέχει, πετάει ή απαγάγει αγελάδες, οι ανάγκες του θα εκτοξεύονταν πολύ πάνω από τον βασικό μεταβολισμό (ΧΑ ΧΑ).

Ο μεταβολισμός 4 τύπων εξωγήινων

Μικρά γκρίζα/πράσινα ανθρωπάκια (25-40 κιλά): Θα χρειάζονταν 800-1.100 θερμίδες. Επειδή όμως ο μεγάλος εγκέφαλος είναι ενεργειακά δαπανηρός, η διατροφή τους θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένη και πλούσια σε ενέργεια.

Ερπετοειδή (150 κιλά): Αν ήταν ψυχρόαιμα, θα επιβίωναν με ελάχιστη τροφή σε ζεστό περιβάλλον. Αν όμως ήταν δραστήριοι δίποδοι θηρευτές, θα χρειάζονταν πάνω από 3.000 θερμίδες σε ηρεμία.

Ψηλά ανθρωποειδή (80-100 κιλά): Με φυσιολογία παρόμοια με τη δική μας, θα έκαιγαν 1.900-2.300 θερμίδες σε ηρεμία και έως 4.000 σε πλήρη δραστηριότητα.

Μεταβιολογικές οντότητες (Ρομπότ/ΤΝ): Δεν θα κατανάλωναν πρωτεΐνες ή υδατάνθρακες, αλλά ηλεκτρισμό, χημικά καύσιμα ή πυρηνική ενέργεια για να φορτίζουν τις μπαταρίες τους.

Θα ήταν βρώσιμος ο «μπουφές» της Γης;

Ακόμα και αν η εξωγήινη ζωή βασίζεται στον άνθρακα και το νερό, η γήινη τροφή ίσως αποδεικνυόταν άχρηστη ή και τοξική. Οι πρωτεΐνες και τα σάκχαρά μας μπορεί να μην ήταν μεταβολίσιμα λόγω διαφορετικών αμινοξέων, ενώ τα γήινα βακτήρια θα μπορούσαν να τους εξολοθρεύσουν. Αντί για φαγητό, ίσως αναζητούσαν απλώς πρώτες ύλες, όπως νερό, άζωτο και φώσφορο.

Το συμπέρασμα; Αν ποτέ έρθουμε σε επαφή μαζί τους, πέρα από διπλωμάτες, θα χρειαστούμε «εξωγήινους διατροφολόγους» για να καταλάβουμε τι τους τρέφει και τι τους δηλητηριάζει. Πάντως, αν οι εξωγήινοι θέλουν να μάθουν από εμάς, πρέπει να διδαχθούν ότι στη Γη το φαγητό δεν είναι απλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά χρόνος που μοιραζόμαστε με άλλους.

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