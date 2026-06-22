Βγάζετε τα παπούτσια σας πριν μπείτε στο σπίτι; Καθηγήτρια Μικροβιολογίας εξηγεί γιατί πρέπει

Σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Αριζόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 96% των παπουτσιών βρέθηκε θετικό σε κολοβακτηρίδια, τα οποία συνήθως βρίσκονται στα περιττώματα

Μια απλή καθημερινή συνήθεια, όπως το να βγάζεις τα παπούτσια σου όταν μπαίνεις στο σπίτι μπορεί να συμβάλει στην καλή σου υγεία.

Αυτό αναλύει σε άρθρο της στο BBC η Manal Mohammed, καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Westminster, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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