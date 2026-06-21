Ο Μάικλ Τζόρνταν κάνει τη ζωή που ονειρευόμαστε: Από τη Μύκονο, στην Κεφαλονιά

Ο Μάικλ Τζόρνταν και η σύζυγός του, Ιβέτ Πριέτο, συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά, καταγράφηκαν στην Κεφαλονιά.

Ο διάσημος επιχειρηματίας και εμβληματικός σταρ του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα.

Μετά τη Μύκονο, όπου πέρασε και τρέλανε με τα φιλοδωρήματα που άφηνε, εμφανίστηκε και στην Κεφαλονιά και ειδικότερα στο Φισκάρδο.

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