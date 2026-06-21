Βίντεο που κόβει την ανάσα: Φουσκωτό κάστρο απογειώθηκε στα 9 μέτρα λόγω αέρα - Τραυματίστηκαν παιδιά

Τουλάχιστον 10 παιδιά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του σοβαρού περιστατικού στο Μεξικό. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως μόνο η οροφή του κτιρίου ανέκοψε την πορεία του.

Τουλάχιστον 10 παιδιά τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού τους σε τεράστιο φουσκωτό κάστρο.

Το συμβάν έλαβε χώρα σήμερα, Κυριακή (21/06), στο Torreon Convention Center στο Μεξικό, όπως μεταφέρει το αμερικανικό ABC News, που δημοσιεύει και σχετικό βίντεο.

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