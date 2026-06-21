Πόνος στα πόδια το πρωί: Γιατί τα πρώτα βήματα της ημέρας μοιάζουν με «πάτημα σε καρφιά»

Ποδολόγος εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι βιώνουν έντονο πόνο στα πόδια κατά τα πρώτα τους βήματα το πρωί και αποκαλύπτει την κοινή πάθηση που κρύβεται πίσω από αυτό.

Το να σηκώνεσαι από το κρεβάτι είναι συχνά μια δύσκολη διαδικασία, ειδικά αν δεν είσαι πρωινός τύπος και παλεύεις καθημερινά για να σηκωθείς. Τι γίνεται όμως όταν, ακόμη κι αν έχεις όλη την καλή διάθεση και ενέργεια να ξεκινήσεις τη μέρα σου, με το που βάζεις το πόδι σου στο πάτωμα νιώθεις έναν οξύ, ανυπόφορο πόνο;

Για πολλούς ανθρώπους, ο πρωινός πόνος στα πέλματα δεν είναι μια απλή ενόχληση, αλλά μια εξουθενωτική κατάσταση που χαλάει ολόκληρη την ημέρα. Αν και τείνουμε να το ξεχνάμε, το ανθρώπινο πόδι είναι ένας εξαιρετικά περίπλοκος μηχανισμός, καθώς αποτελείται από 26 οστά, 33 αρθρώσεις και περισσότερους από 100 μύες, συνδέσμους και τένοντες. Όταν κάτι πάει λάθος σε αυτό το γεμάτο κινούμενα μέρη σύστημα, το σώμα μάς προειδοποιεί αμέσως.

Ποιος είναι ο κύριος ένοχος;

Σύμφωνα με τη διακεκριμένη ποδολόγο Μάριον Γιάου, η πιο κοινή αιτία αυτού του πρωινού μαρτυρίου είναι η πελματιαία απονευρωπάθεια. Αν και ακούγεται αντιφατικό να πονάει το πόδι αμέσως μετά από ώρες ξεκούρασης, η ειδικός εξηγεί ότι υπάρχει μια απόλυτα λογική φυσική εξήγηση.

Όταν κοιμόμαστε, το πέλμα μας έχει την τάση να δείχνει φυσικά προς τα κάτω. Αυτή η στάση διατηρεί την πελματιαία απονευρωσία (τον ισχυρό ιστό που στηρίζει την καμάρα του ποδιού) σε μια συσπασμένη και βραχυμένη θέση για ώρες.

«Μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι, ο ιστός αυτός έχει σφίξει σημαντικά. Τη στιγμή που σηκώνεστε και πατάτε στο πάτωμα, η απονευρωσία τεντώνεται απότομα, κουβαλώντας ξαφνικά όλο το βάρος του σώματος. Αυτό ακριβώς προκαλεί εκείνον τον κοφτερό πόνο, σαν να πατάτε πάνω σε σπασμένα γυαλιά, στα πρώτα σας βήματα», ανέφερε στο Metro.

Υπερπρηνισμός και σφιχτές γάμπες: Οι άλλοι δύο «ύποπτοι»

Η πελματιαία απονευρωπάθεια, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που μπορεί να σαμποτάρει το πρωινό σας ξύπνημα. Η ποδολόγος επισημαίνει δύο ακόμη παράγοντες που επιβαρύνουν την κατάσταση:

Υπερπρηνισμός: Πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία το πόδι, κατά τη διάρκεια της βάδισης ή της στάσης, στρέφεται υπερβολικά προς τα μέσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να «ισιώνει» η καμάρα του πέλματος, αναγκάζοντας την απονευρωσία να τεντωθεί και να καταπονηθεί πέρα από το φυσιολογικό και ασφαλές εύρος της. Σφιχτοί μύες της γάμπας: Κάτι τόσο απλό όσο η μειωμένη ευλυγισία στους μύες της γάμπας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κίνηση του αστραγάλου. Η περιορισμένη αυτή ευελιξία μεταφέρει επιπλέον μηχανική πίεση στην πελματιαία απονευρωσία με κάθε σας βήμα.

Πώς να ανακουφίσετε τα πόδια σας

Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτά τα συμπτώματα, η Μάριον Γιάου προτείνει μερικά απλά αλλά αποτελεσματικά μέτρα για να προστατεύσετε τα πέλματά σας:

Συστηματική ξεκούραση : Αποφύγετε την παρατεταμένη ορθοστασία ή τις έντονες δραστηριότητες που καταπονούν τα πόδια, ειδικά τις ημέρες που ο πόνος είναι σε έξαρση.

: Αποφύγετε την παρατεταμένη ορθοστασία ή τις έντονες δραστηριότητες που καταπονούν τα πόδια, ειδικά τις ημέρες που ο πόνος είναι σε έξαρση. Υποστηρικτικά υποδήματα : Επενδύστε σε ποιοτικά παπούτσια που προσφέρουν σωστή υποστήριξη στην καμάρα και απορρόφηση των κραδασμών. Αποφύγετε να περπατάτε ξυπόλητοι στο σπίτι, ειδικά πάνω σε σκληρά πατώματα, αμέσως μόλις σηκωθείτε από το κρεβάτι.

: Επενδύστε σε ποιοτικά παπούτσια που προσφέρουν σωστή υποστήριξη στην καμάρα και απορρόφηση των κραδασμών. Αποφύγετε να περπατάτε ξυπόλητοι στο σπίτι, ειδικά πάνω σε σκληρά πατώματα, αμέσως μόλις σηκωθείτε από το κρεβάτι. Πρωινές διατάσεις: Δοκιμάστε να κάνετε μερικές ήπιες ασκήσεις τεντώματος της γάμπας και του πέλματος προτού καν κατεβάσετε τα πόδια σας στο πάτωμα, ώστε να βοηθήσετε τον ιστό να «ξυπνήσει» πιο ομαλά.

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