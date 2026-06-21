Δεμένη και φιμωμένη βρέθηκε η 45χρονη στα Χανιά: Προσπάθησε να εξαφανίσει βίντεο ο καθ' ομολογίαν δράστης

Πληθαίνουν τα στοιχεία όσον αφορά στο μαρτυρικό, όπως φαίνεται, τέλος της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά της Κρήτης από τον 43χρονο ενοικιαστή της.

Αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα στοιχεία όσον αφορά στον θάνατο της 45χρονης στα Χανιά της Κρήτης, τη δολοφονία της οποίας έχει ομολογήσει ο 43χρονος κρατούμενος, οποίος ενοικίαζε οίκημα από την άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, η 45χρονη είχε λευκή μονωτική ταινία στο στόμα και δεματικά στα χέρια και τα πόδια, γεγονός που δείχνει την σκληρότητα του δράστη.

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